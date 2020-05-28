За сутки в Москве умерли 76 зараженных коронавирусом

В столице за сутки умерли еще 76 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом сooбщили в оперативном штабе по контролю и мoнитoрингу ситуaции с коронавирусной инфекцией.

В оперативном штабе напомнили, что до 14 июня все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В штабе также подчеркнули, что при любых симптомам ОРВИ следует вызвать врачей, оставаться дома и не заниматься самолечением.