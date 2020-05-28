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Террористы обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Идлиб

Кирилл Васин
22:48 28.05.2020
Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Урум-Эль-Джауз провинции Идлиб, маршрут составил около 20 километров.
Террористы обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Идлиб
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

«В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 28 мая 2020 года состоялось очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Урум-Эль-Джауз провинции Идлиб, маршрут составил около 20 километров. К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Также состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Гариб – Улайшар – Кюртак – Телль-Хажеб – Айтувайран-Тахтани – Хараб-Нас – Кири-Зури – Гариб в провинции Алеппо.

Военная полиция РФ продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Гариб – Улайшар – Кюртак – Телль-Хаджеб – Айтувайран-Тахтани – Хараб-Нас – Кири-Зури – Гариб – аэродром Метрас.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Джубас, 1 обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир, 3 обстрела населенного пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

*«Джебхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

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