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В Подмосковье до 14 июня продлили самоизоляцию для людей в возрасте 65 лет и старше

Кирилл Васин
22:27 28.05.2020
В регионе под запретом до 14 июня остались спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.
В Подмосковье до 14 июня продлили самоизоляцию для людей в возрасте 65 лет и старше
© Фото: pixabay.com

В Московской области до 14 июня продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для обладающих хроническими заболеваниями.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте правительства Московской области.

Также в регионе под запретом до 14 июня остались спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и столовых.

В то же время, как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе для посещения открываются парки, но находиться в них можно только при использовании средств индивидуальной защиты.

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