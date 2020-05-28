В Подмосковье до 14 июня продлили самоизоляцию для людей в возрасте 65 лет и старше

В Московской области до 14 июня продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для обладающих хроническими заболеваниями.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте правительства Московской области.

Также в регионе под запретом до 14 июня остались спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и столовых.

В то же время, как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе для посещения открываются парки, но находиться в них можно только при использовании средств индивидуальной защиты.