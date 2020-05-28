В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника

В Москве на Поклонной горе отгремел праздничный салют в честь Дня пограничника.

Залпы произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

Отмечается, что в небо над столицей были выпущены более 50 видов фейерверков, среди которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Всего произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ были запущены около двух тысяч праздничных фейерверков.