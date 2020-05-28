Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника

Светлана Головина
22:18 28.05.2020
В небо выпустили около двух тысяч фейерверков разных расцветок и калибров.
В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"

В Москве на Поклонной горе отгремел праздничный салют в честь Дня пограничника.

Залпы произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

Отмечается, что в небо над столицей были выпущены более 50 видов фейерверков, среди которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Всего произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ были запущены около двух тысяч праздничных фейерверков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.05.2020, 22:18
В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата28.05.2020, 17:58
Подписан приемный акт атомного подводного крейсера «Князь Владимир»
Дата27.05.2020, 19:07
75 лет назад: как прошел первый Парад Победы 1945 года
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:00 В стране и мире
За сутки в Москве умерли 76 зараженных коронавирусом
22:58 В стране и мире
Видео
Град и подтопления: синоптики рассказали о погоде в столице в ближайшие дни
22:48 В стране и мире
Террористы обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Идлиб
22:27 В стране и мире
В Подмосковье до 14 июня продлили самоизоляцию для людей в возрасте 65 лет и старше
22:18 В стране и мире
В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
«Морская болезнь»: эксперт оценил риск заражения COVID-19 при плавании
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.