В Москве возобновится оказание плановой медпомощи

Большинство медучреждений столицы смогут возобновить оказание плановой медпомощи москвичам со следующей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Со следующей недели в больницах города Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не сразу нарастится вся, а постепенно будет наращиваться», — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что наращивать объемы плановой помощи поликлиникам разрешено и с текущей недели.

Мэр также отметил, что для получения плановой помощи пациенты будут вынуждены пройти дополнительные процедуры, чтобы врачи были уверены в невозможности возникновения новых очагов заражения коронавирусом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москве удалось миновать самый страшный сценарий по коронавирусу, хотя город стоял на грани его реализации.