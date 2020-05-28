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«Вне политики»: Лавров заявил о готовности России помочь зарубежным странам в борьбе с COVID-19

Ирина Егорова
02:17 28.05.2020
Глава МИД уточнил, что Россия может сотрудничать со всеми, кто готов «к совместной работе на принципах честности, взаимного учета интересов и озабоченностей».
«Вне политики»: Лавров заявил о готовности России помочь зарубежным странам в борьбе с COVID-19
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Россия готова оказать помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией, не взирая на политическую ситуацию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Исходя из неделимости безопасности во всех ее измерениях, мы всегда готовы протянуть руку помощи другим нациям, независимо от политики, осуществляемой их нынешними правительствами», - отметил министр в статье для китайской газеты Global Times, текст которой опубликован на сайте МИД России. 

По его словам, Россия может сотрудничать со всеми, кто готов «к совместной работе на принципах честности, взаимного учета интересов и озабоченностей».

«Наша страна - один из ключевых международных центров, экспортер и гарант безопасности - продолжит продвигать конструктивную, объединительную повестку, играть уравновешивающую, гармонизирующую роль в мировых делах», — написал дипломат.

Сергей Лавров заключил тем, что сейчас необходимо действовать с позиции нравственности, так как на кону – «благополучное будущее всех жителей Земли, нашего общего дома».

О вспышке ранее неизвестной инфекции сообщил Китай 31 декабря. Буквально за несколько месяцев коронавирус распространился практически на все страны мира.  В России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Число заболевших в мире превышает пять миллионов человек.

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