Интрига сохраняется: сериал Netflix о Джеффри Эпштейне раскрывает интересные подробности бомонда США

Новых эпизодов нашумевшего сериала Netflix об истории педофила и сутенера-олигарха Джеффри Эпштейна, который в августе прошлого года покончил с собой, ждут миллионы зрителей, в числе которых и мировые политики, и знаменитости.На данный момент платформа представила только три серии, но и этих кадров вполне достаточно, чтобы испортить жизнь многим из них.

Собственный остров в Карибском море, десятки девушек в сексуальном рабстве, в основном несовершеннолетние. И очень внушительный список знаменитых гостей, которые, если верить авторам фильма, были не прочь развлечься в компании миллионера - сенаторы, конгрессмены, актеры, спортсмены и даже президент.

«Там постоянно были девушки. Однажды я вышел к маленькому пляжу, там были три из них топлесс и какой-то голый джентльмен. На острове бывали и важные персоны. Однажды я видел, как Билл Клинтон сидел с Джеффри на крыльце в гостиной. Я тогда подумал - вау!», - поделился бывший работник острова Стив Скалли.

В свою очередь, Клинтон отреагировал на новую порцию разоблачений, назвав их ложью, как и все подобные истории, которые пытаются связать бывшего президента Соединенных Штатов с райским островом Эпштейна.

Благодаря документальному фильму, стало известно, что развлечения на острове снимались на скрытые камеры, а следовательно, компромата у Эпштейна немало.

В связи с этим встает вопрос о его самоубийстве - было ли оно таковым, ведь после первой неудачной попытки суицида миллионер находился в тюрьме под постоянным наблюдением.



Возможно, ответы появятся в новых сериях - интрига у нового проекта закручена максимально.



Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Шурыгина.