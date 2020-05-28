Принц Гарри и Меган Маркл обратились за финансовой поддержкой к принцу Чарльзу

Принц Гарри и Меган Маркл пытаются вернуться в королевскую семью, но за деньгами. Финансовые проблемы вынудили их просить помощи у отца Гарри — принца Чарльза.

Пара столкнулась с проблемами после отказа от королевских привилегий и переезда в Канаду. Герцог Сассекский не имеет постоянной работы, а у его жены за последнее время нет ни одной роли. Им пришлось даже продать три старинных охотничьих ружья из семейной коллекции.

Другая проблема Гарри и Меган — папарацци, которые терроризируют их с помощью беспилотников. Только за последнее время произошло не меньше пяти «атак дронов» на их особняк.

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять королевские обязанности и лишились соответствующих привилегий 1 апреля. По их словам, они приняли такое решение для достижения финансовой независимости.