Кафе и рестораны в Москве откроют на следующем этапе снятия ограничений из-за COVID-19

Предприятия общепита, такие как кафе и рестораны, будут открываться в столице на следующем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк

«В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как они будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов», — отметил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в заведениях общественного питания реализовать противокоронавирусные меры сложнее, чем в непродовольственных магазинах, открытие которых с 1 июня анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.