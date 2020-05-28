Жарившего еду на Вечном огне в Кронштадте не стали арестовывать

Вандала, обвиняемого в осквернении Вечного огня в Кронштадте за то, что он жарил на нем еду, не стали арестовывать.

Вандал был задержан 26 мая, после чего ему было предъявлено обвинение по статье «Надругательство над надмогильным сооружением». Об аресте просило следствие, но Кронштадтский районный суд запрос не удовлетворил, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теперь жителю Кронштадта может быть избрано наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в Совете Федерации призвали «пресекать и ставить на место» вандалов, оскверняющих памятники. Член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что недопустимо преступать нормы морали, когда речь идет о памяти героев войны.