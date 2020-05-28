США охватила волна поджогов и массовых протестов

В США первой новостью все СМИ дают поджоги. Горят дома сразу в нескольких штатах. Всему виной массовые протесты граждан. Причина — жестокость полиции.

Сотни тысяч человек вышли на улицы после гибели темнокожего американца при задержании полицией. Особенно «жарко» в городе Миннеаполис — на месте гибели задержанного. Протестующие забросали камнями полицейский участок, подожгли магазины и банкоматы по всему городу.

Среди участников протестов замечены вооруженные винтовками и автоматами люди. В городе начались грабежи. Хозяин одного из ломбардов, на который напали мародеры, открыл по ним огонь. Есть раненые и погибшие.

Гнев местных жителей не утих и после того как власти уволили четверых полицейских, участвовавших в задержании. Мэр Миннеаполиса призвал Вашингтон ввести в город Нацгварию.

Протесты перекинулись и на другие штаты. В Лос-Анджелесе сотни человек перекрыли движение у здания мэрии. Они выкрикивают антиправительственные лозунги. Президент США Дональд Трамп призвал ускорить расследование инцидента.