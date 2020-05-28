Задача - помочь: в регионы прибыли московские врачи для борьбы с коронавирусом

Московские врачи уже осмотрели больных коронавирусом в других регионах России и дали свои рекомендации по лечению.

Несколько бригад направились туда, где наиболее сложная обстановка. Накануне такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Задача — помочь коллегам в других городах, поделиться опытом.

К примеру, в Читу прибыли пять врачей и медсестра из столицы. Они привезли оборудование, медикаменты, экспресс-тесты и средства защиты. Такой же набор взяли с собой медики в Ингушетию и Северную Осетию.