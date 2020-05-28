Детский омбудсмен Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз. Об этом она рассказала на своей странице в Сети.

«Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков», - подписала она фотографию.

В семье детского омбудсмена уже растут четверо сыновей - Иван, Николай, Тимофей, Лев, а также две дочери - Мария и Дарья.