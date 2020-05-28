Микробиолог рассказал, от каких продуктов нельзя заразиться коронавирусом

Заразиться COVID-19 через еду можно, если ее до этого уже потрогал инфицированный и прошло не слишком много времени. Об этом «Звезде» рассказал микробиолог Евгений Плисов.

Он отметил, что еще не слышал о случаях, когда партию упакованной еды на предприятии заражал инфицированный COVID-19 работник. Микробиолог уточнил, что коронавирус живет во внешней среде не вечно и даже не очень длительное время, а всего от одного до трех дней.

«Поэтому, говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберется — таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно: если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно», — рассказал Плисов.

Он еще раз подчеркнул, что не зафиксированы случаи заражения через консервированные продукты. В качестве примера эксперт привел вино.

«Оно добирается до потребителя неделями, месяцами, в нем ничего не сохранится, вероятность заразиться через него стремится к нулю», — считает микробиолог.

Ранее Евгений Плисов рассказал «Звезде» о возможности инфицирования COVID-19 через деньги. Для профилактики заболевания он рекомендовал ограничить использование наличных.