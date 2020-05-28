«Со свои удлинителем»: инвалид-колясочник в Челябинске не может получить разрешение на установку подъемника

В Челябинске инвалид-колясочник 80-летний Ильяз Зинуров каждый раз при выходе из дома должен брать с собой удлинитель, чтобы подключить подъемник и спуститься вниз.

Причиной такого неудобства, по словам управляющий компании является якобы высокая потребляемая мощность.

Однако сам Зинуров рассказал «Звезде», что подъемнику необходима мощность всего 500 ватт, когда горазда больше необходимо для работы утюга или пылесоса.

«Энергоучет выходил по этому поводу, посмотрели точку подключения. Вопрос теперь встал в открытии лицевого счета, потому что энергосбыт до первого числа не работает!», - рассказала исполнительный директор ТСЖ «Наш дом» Лариса Сахарькова

Ильяз Зинуров - известный ученый в сфере металлургии, объездил весь мир, выпустил несколько книг на английском языке. В начале карьеры в результате несчастного случая в одном из цехов лишился обеих ног. Последние 3 года сражался за установку подъемника и самостоятельно заплатил 300 тысяч рублей. Сейчас он также готов взять на себя все расходы, однако здесь все не так просто.

«Опять же, если запитать его от счетчика Ильяза Ильнусовича, необходимо разрешение управляющей компании и их электрика, который у них в штате», - пояснил представитель фирмы по установке подъемников Виталий Пасечник.

По словам юристов, в сложившейся сложной ситуации закон на стороне Зинурова и ему необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру.

«Однозначно ему следует обратиться с жалобой в прокуратуру. По таким жалобам достаточно оперативно проводится прокурорская проверка и виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. Для юридического лица - это штраф от 20 до 30 тысяч рублей, но помимо штрафа выдается обязательное предписание об устранении нарушений закона», - заявил юрист Александр Щербинин.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.