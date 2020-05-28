В Кирове ликвидируют большую свалку пробирок с кровью и медицинских отходов

Опасную находку обнаружили неделю назад под Кировом на берегу Вятки. Прохожие увидели там пробирки с кровью и другими биоматериалами, а также медицинские халаты и перчатки - то, что обычно называют отходами класса Б, подлежащими специальной утилизации. В овраге же они лежат россыпью и в огромных мешках.

Общий вес отходов составляет, по разным данным, от 500 до 600 кг. Судя по кадрам, размещенным в Сети, их просто свалили в кучу, некоторые пробирки с читаемыми фамилиями на наклейках разбились и все содержимое попало в реку.

Всего в 50-ти метрах от этого места рыбачат и отдыхают местные жители. Неделю назад они уже писали в прокуратуру из-за подобной находки. Специалисты уже вывезли почти 300 кг пробирок, использованных перчаток и средств защиты.