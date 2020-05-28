Смягчили меры: в Подмосковье с 1 июня открываются парки
В Подмосковье с 1 июня для посещения открываются парки, однако находиться в них можно только при наличии средств защиты дыхания. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, гулять разрешается свободно, однако детские и спортивные площадки в парках по-прежнему использовать запрещается.
Также Воробьев отметил, что на территории Московской области ситуация с распространением вируса стабилизируется.
«Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, госпитализация уменьшается, на сегодня в больницах находятся 8 тысяч 800 человек», - цитирует его РИА Новости.
Также Воробьев добавил, что в детских садах количествто дежурных групп будет увеличено с 1 тысячи 300 до 2 тысячи 600.
Однако открытие кафе, ресторанов и торговых центров на данный момент по-прежнему «преждевременно и опасно».
Губернатор подчеркнул, что соответствующее постановление будет опубликовано в ближайшее время.