Кардиолог рассказала о специфике инфарктов при заболевании коронавирусом

Главный врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», профессор Елена Васильева рассказала «Звезде», что на данный момент никаких погрешностей в определении причины смерти у сердечников из-за коронавируса нет.

«Например, у человека большой инфаркт миокарда, связанный с разрывам атеросклеротической бляшки, и при этом у него клинически не проявляющийся коронавирус. В этом случае, конечно, причиной смерти будет инфаркт миокарда», - сказала специалист.

Обратная картина будет в том случае, если у пациента коронавирус протекает в тяжелой форме и есть выраженная симптоматика.

Васильева отметила, что благодаря появлению COVID-19 специалистам удалось выявить относительно новый тип инфарктов.

«Мы сейчас увидели и по клиническому течению и по результатам вскрытий относительно новый тип инфарктов, который относится ко II типу, когда нет значительных изменений в коронарных артериях, но из-за того, что коронавирусная инфекция сопровождается повышенным образованием тромбов, эти тромбы могут на малоизмененных сосудах сердца увеличиваться в размерах, закрывать сосуд, препятствовать току крови, в результате чего происходит инфаркт миокарда», - пояснила кардиолог.

Наличие у пациента коронавируса дает врачам детальное понимание в подборе правильного лечения. В частности, необходимо усиливать противосвертывающие терапии.

«В случае инфаркта миокарда мы должны сочетать противотромбоцитальные препараты и противосвертывающие, что стандартно мы не делаем. Стандартно мы даем только тромбоцитарные», - сказала Васильева.

Также она добавила, что сложностей в постановке главной причины смерти быть не может, так как кардиологи могут спокойно определить ее по клинической картине - как образуются тромбы, хорошо видно в процессе операции на коронарные артерии.