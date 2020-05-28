Москвичам разъяснили правила прогулок по графику

С 1 июня жители Москвы смогут гулять по определенному расписанию. График определит место прописки, а не фактического проживания.

«Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы будете гулять исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево», - отметил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Он добавил, что семьи, члены которых имеют разные места прописки, смогут гулять вместе. Но с соблюдением социальной дистанции.

График прогулки для каждого дома можно посмотреть на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

О том, что с 1 июня москвичи смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, «прогулочный режим» введут в виде эксперимента.



