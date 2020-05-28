Второй этап: как изменится жизнь москвичей с 1 июня

Уже в понедельник, 1 июня, Москва переходит ко второму этапу смягчения ограничений. Можно будет гулять и заниматься спортом в парках и на площадках, но обязательно в средствах защиты. Что касается парикмахерских и фитнес-центров, в этом вопросе мэр Москвы Сергей Собянин предложил не забегать вперед.

«Если одновременно сказать: давайте теперь гулять как хотим и где хотим, сколько хотим – я просто боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации», — отметил Собянин.

По словам мэра, для того, чтобы пандемия коронавируса не развивалась в худшую сторону и для минимизации рисков заражения, были введены более жесткие требования к столичным работодателям и к перемещению на транспорте, был введен обязательный масочно-перчаточный режим.

«Если ты заходишь в общественный транспорт, в магазин — ты должен быть в маске и в перчатках», — подчеркнул градоначальник.

Десятый день в Москве меньше четырех тысяч инфицированных, шестой - меньше трех тысяч. Но самое главное — это тысячи спасенных жизней. Самоизоляция оказалась эффективным лекарством. Ситуация меняется к лучшему, как и погода. В первый день лета в столице откроются парки, и так называемые общественные зеленые зоны. Гулять там можно будет всем, кто не болеет.



В прошлом осталась теплая верхняя одежда, и тесные многим уже надоевшие комнаты тоже остаются в прошлом: с 1 июня синоптики обещают теплую, хотя и облачную погоду, самое время гулять в парках. Единственное, чего точно нельзя делать – касаться спортивных снарядов, ведь они являются потенциальными передатчиками вирусов. Но заниматься спортом в парках тоже разрешат. Например, бегать. Правда, также не забывая о средствах защиты. Продолжение смотрите в сюжете Владислава Кустова.