«Свободного доступа не будет»: Собянин о посещении Красной площади в День Парада
По решению президента России, Парад Победы был перенесен на 24 июня.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в день проведения Парада Победы проход на Красную площадь будет ограничен.
«Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет», - сказал градоначальник.
Однако в эфире «Россия 24» он отметил, что в день проведения Парада вход всегда осуществлялся по пригласительным, но «в этот раз ситуация более сложная».
О переносе Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне объявил Владимир Путин 26 мая и поручил начать подготовку к его проведению.