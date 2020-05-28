«Свободного доступа не будет»: Собянин о посещении Красной площади в День Парада

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в день проведения Парада Победы проход на Красную площадь будет ограничен.

«Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет», - сказал градоначальник.

Однако в эфире «Россия 24» он отметил, что в день проведения Парада вход всегда осуществлялся по пригласительным, но «в этот раз ситуация более сложная».

О переносе Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне объявил Владимир Путин 26 мая и поручил начать подготовку к его проведению.