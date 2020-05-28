Опубликовано видео обысков у разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следователи провели обыски в местах проживания фигурантов дел о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн». Кадры следственных действий предоставила «Звезде» пресс-служба ведомства.

Мероприятия проходят сразу в нескольких городах, где живут подозреваемые. Они размещали на сайте движения фотографии нацистских преступников. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Сегодня стало известно, что следователи предъявили обвинение еще трем молодым людям по делам о «Бессмертном полку онлайн»: Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. Им вменяется статья о реабилитации нацизма за размещение фотографий нацистов на портале движения.

Следственный комитет России продолжает работу по установлению аналогичных преступлений. Всем фактам размещения подобного контента будет даваться правовая оценка.