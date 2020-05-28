Назван возраст, представители которого чаще других болели COVID-19 в Подмосковье

В правительстве Подмосковья рассказали, что чаще всего COVID-19 болели жители в возрасте 31-60 лет. Среди заболевших до 20 лет нет ни одного смертельного случая.

«На сегодняшний момент в Подмосковье зарегистрировано почти 37 тысяч случаев заражения, выздоровевших почти 7 тысяч, летальных случаев 359. Наибольшая доля летальных случаев приходится на пациентов в возрасте 51-80 лет», — приводятся на сайте правительства Московской области слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Она добавила, что большинство случаев заболевания коронавирусом фиксируются в районах, расположенных к МКАД ближе других.

На возрастную группу до 20 лет приходится 8% от всех пациентов, ни один из них не умер; на группу 21-30 лет — 10%, умерли четыре человека (1%); на 31-40 лет — 18% и 5% смертей; на 41-50 лет — 19% и 9% смертей; на 51-60 лет — 20% заболевших и 21% смертей; на 61-70 лет — 14% заболевших и 28% смертей; на 71-80 лет — 6% заболевших и 24% смертей; на 81-90 лет — 3% заболевших и 11% смертей; 1% заболевших и умерших — люди старше 91 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столице удалось миновать самый страшный сценарий по коронавирусу. Он отметил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден.