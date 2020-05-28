Первую в России вакцину от коронавируса готовы испробовать на себе 1 600 добровольцев

Для тестов российской вакцины от COVID-19 отобраны 1 600 добровольцев. В России сейчас сразу 7 центров трудятся над созданием препаратов: в Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

Ученые готовят разные лекарственные формы, в том числе в виде обыкновенного назального спрея. Уже начались испытания на животных. В научной лаборатории Казанского федерального университета с помощью особых инкубаторов ученые исследуют, как вирус проникает в клетки. Здесь разрабатывают уникальную ДНК-вакцину от COVID-19, наиболее безопасную для человека.

«Мы используем комбинацию разных вирусных белков, т.е. организм будет производить сам вирусные белки, система их будет распознавать как чужеродные и соответственно вырабатывать иммунный ответ», — рассказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Сразу несколько российских научных центров одновременно разрабатывают 47 различных вакцин от новой инфекции. Их создание стало возможным благодаря тому, что ученые петербургского НИИ гриппа всего за два дня смогли расшифровать геном коронавируса. COVID-19 в 20 раз меньше бактерии, к тому же, он постоянно мутирует. Однако, здесь смогли обхитрить вирус, и разрабатывают свою вакцину в виде капель или спрея для носа.

«Наша вакцина делается на так называемом векторе — на ослабленном вирусе гриппа, и в него вводится часть от нового коронавируса. И уже вирус гриппа является вектором, который переносит антиген нового коронавируса в наш организм, и формируется иммунный ответ на него», — поделился исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов.

Специалисты уже готовы к проведению доклинических испытаний на животных - подопытных кроликах, крысах и мышах. Специально выведенная порода лабораторных мышей называется «нюд», что переводится как «голая», отличает ее большая восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Поэтому, она идеально подходит для испытаний противовирусных препаратов.

«С эффективности все начинается - мы должны показать, что данное средство полезно, а дальше очень большое количество работы проводится для того, чтобы доказать, что оно безвредно», — отметила заведующая лаборатории химиотерапии вирусных инфекций ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Анна Штро.

В новосибирском институте цитологии и генетики ради борьбы с коронавирусом приступили к созданию трансгенных мышей. Тончайшей микроиглой в мышиные клетки вводят ДНК человека, чтобы вывести лабораторных грызунов, которые будут воспринимать инфекцию с теми же симптомами и осложнениями, что и люди.

«Мы с помощью генной инженерии делаем так, чтобы мыши стали восприимчивы к новому вирусу. Для этого мы пересаживаем ген человека, который определяет синтез белка, через который вирус проникает в клетки. У мышей появляются так называемые “входные ворота” для вируса», — рассказал заведующий лаборатории генетики развития Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Нариман Батуллин.

Первое потомство трансгенных мышей здесь ждут уже в июне. В это же время в нескольких российских научных центрах должны приступить к испытаниям вакцин на людях. В Санкт-Петербурге, например, через соцсети начали набор добровольцев: записались уже больше 1,5 тысячи человек. Созданием препаратов от коронавируса сейчас заняты лучшие ученые страны — результатов испытаний ждут к осени.