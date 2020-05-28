Ксения Шойгу рассказала о планах развития кластера «Остров фортов» в Кронштадте

В рамках организованной РБК бизнес-конференции «Урбанистика и девелопмент: от идеи к реализации проекта», которая состоялась 27 мая, заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксения Шойгу поделилась планами по развитию кластера «Остров фортов» на территории города.

Актуальным вопросом стало обсуждение принципов комплексного развития территорий на федеральном уровне, в котором все большее значение приобретают урбанистические проекты, способные не только развивать инфраструктурные параметры городов России, но и при этом сохранять и раскрывать их исторический и культурный потенциал.

Ксения Шойгу рассказала о богатом уникальном наследии Кронштадта, которое сформировалось за его трех вековую историю, а также о том, что проведенные исследования инфраструктуры города и потребностей населения показали, что жители нуждаются как в рекреационно-парковой зоне, так и в спортивных, детских площадках, благоустроенных общественных пространствах. Поэтому объекты кластера будут отвечать каждому из этих требований, а его многофункциональная территория в рамках комплексного развития будет способствовать росту социально-экономических показателей Кронштадта.

Основная задача проекта сохранить историко-культурное наследие города, при этом расширить возможности его жителей и для труда, образования и отдыха, и повысить туристический потенциал города. С точки зрения инвестиций и развития территории проект сбалансирован: существует федеральное финансирование, в рамках которого будут отреставрированы и приспособлены под пользование форты «Петр I», «Император Александр I» и «Кроншлот», а также инвестиционное, на эти средства запланировано создание марины, гостиничного жилья, жилых и торговых площадей, океанариума. Кроме того, у проекта есть меценаты, которые неравнодушны к прошлому и будущему Кронштадта, и их вложения будут реализованы в социальной инфраструктуре города Музее военно-морского флота, пространства исторического парка, и возможно, в строительство канатной дороги к форту «Император Александр I».

Результатами же первого этапа работы проекта станет открытие общественных пространств, в которых давно нуждались кронштадтцы. 26 июля, в день Военно-морского флота, откроется музейно-исторический парк на побережье Каботажной гавани с Аллеей героев российского флота и пространствами, которые дадут возможности для отдыха и полезного времяпровождения посетителей всех возрастов. Также летом свои двери откроет Всесезонный учебно-тренировочный палаточный комплекс «Настоящий герой» с квотами для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Открытие этого объекта удовлетворит потребность населения в организации отдыха детей, а тематическая направленность лагеря будет способствовать физическому развитию и патриотическому воспитанию юного поколения.