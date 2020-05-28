Появилась карта прогулок по Москве

Власти Москвы опубликовали на официальном портале карту прогулок. Теперь каждый житель Москвы может посмотреть расписание для своего дома и радиус, на который можно удаляться от своего места жительства.

В пояснительной записке к карте говорится, что такой график позволит избежать скопления людей в парках и скверах, что в итоге предотвратит распространение инфекции.

Необходимую информацию можно получить на сайте mos.ru, вбив адрес собственного дома. Также расписание будет доступно в подъездах и каждому москвичу положат его в почтовый ящик.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил о смягчении карантинных мер в столице. Теперь жители могут выходить на прогулки три раза в неделю по расписанию. Также разрешено заниматься спортом на открытом воздухе ежедневно до 9.00. Однако теперь при любом выходе из дома москвичи обязаны носить маску.