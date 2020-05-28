Еще три человека стали обвиняемыми по делу «Бессмертного полка»

Следователи предъявили обвинение еще трем молодым людям по делам о «Бессмертном полку онлайн». Подозреваемым - Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову - вменяется статья о реабилитации нацизма, сообщила «Звезде» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Они разместили на сайте движения «Бессмертный полк» фотографии нацистов.

По версии следствия, 4 мая во время проведения акции «Бессмертный полк» в онлайн-режиме Круглов, находясь в Ульяновске, разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте движения. Следователи доказали, что аналогичные противоправные действия совершил и Андрей Шабанов из Самары.

Также была установлена причастность Даниила Симанова из Перми к противоправным действиям. Следователи выяснили, что он разместил на сайте акции фотографию Андрея Власова - советского военачальника, в ходе Великой Отечественной войны перешедшего на сторону гитлеровской Германии.

Круглов и Симанов признали свою вину. Подозреваемый Шабанов вину свою не признает, но следователи утверждают, что доказательств его причастности к содеянному собрано достаточно.