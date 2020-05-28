Собянин: самый страшный сценарий по коронавирусу миновал

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москве удалось миновать самый страшный сценарий по коронавирусу, но город был на грани его реализации.

Он отметил, что в столице прошел пик заболеваемости COVID-19, но временные госпитали сохранят свою работу на случай проявления второй волны распространения вируса.

«Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям - президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24»

Мэр подчеркнул, что летальность коронавируса в соотношении с числом зараженным в Москве ниже, чем в других городах и странах.