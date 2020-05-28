Попова: надеемся получить вакцину от коронавируса до второй волны заболеваемости

Роспотребнадзор надеется получить вакцину от COVID-19 до второй волны заболеваемости. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны», — отметила Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала, что Россия предложила организации восемь вариантов вакцины от коронавируса. Всего в качестве кандидатов прошли регистрацию 124 формулы из разных стран.