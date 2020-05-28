Собянин: летальность от COVID-19 в Москве меньше, чем в других городах и странах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число летальных исходов среди заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов в столице значительно меньше данного показателя в других городах и странах.

Также во время своего интервью телеканалу «Россия 24» градоначальник подчеркнул, что все данные о смертности, вызванной коронавирусом, открыты для общественности и никто не собирался их скрывать и не собирается впредь.

Ранее Собянин рассказал москвичам о правилах выхода их дома. Мэр заявил, что «прогулочный режим» вводится в порядке эксперимента на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года, и позволяет горожанам выходить на пешие прогулки с 09.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.