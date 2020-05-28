Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцины от COVID-19

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вариантов вакцины от коронавируса. Над ними работали ученые из нескольких российских НИИ.

По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, всего зарегистрированы в качестве кандидатов 124 варианта вакцины из разных стран.

«Это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии», — добавила Вуйнович.

Ранее в ВОЗ сообщили о намерении отправить в Китай специальную комиссию, которая займется расследованием происхождения COVID-19. Дата ее отправки пока не определена.