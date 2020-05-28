Собянин заявил, что все данные о смертности от коронавируса открыты

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все имеющиеся данные о смертности из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, находятся в открытом доступе и публикуются так же открыто. По словам градоначальника, власти не собираются утаивать те или иные сведения.

«Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза - сколько умерло в этом месяце», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр также подчеркнул, что «как не скрывали, так ничего не собираемся скрывать».

Предварительно Собянин сообщил, что в мае данные о смертности могут быть выше предыдущих месяцев. Связано это с тем, что Москва имеет «большой накопленный объем» тяжелобольных пациентов.