В мае статистика по смертности от коронавируса будет больше - так сказал Собянин

В мае статистика по смертности от коронавируса будет больше, так как имеется большое количество накопленных тяжелых больных, за жизнь которых борются врачи. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также столичный градоначальник добавил, что в причине каждой смерти будут тщательно разбираться.

«Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться - ее причины, связи COVID с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения», - отметил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Именно тщательный анализ всех случаев позволит в дальнейшем спасать человеческие жизни.