Власти Москвы рассказали, до какого времени будет действовать режим самосохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самосохранения и санитарных норм в столице будет сохраняться до появления вакцины.

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим», - отметил градоначальник.

Он пояснил, что на данный момент ежедневно выявляют около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь инфицированных коронавирусом.

«Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных», - добавил Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

За время пандемии в Москве COVID-19 был диагностирован у 173 497 человек, из которых более 71 тысячи выздоровели.