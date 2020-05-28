Украдена рукопись Пушкина стоимостью 75 миллионов рублей

В Сочи у предпринимателя из Москвы была украдена рукопись Александра Сергеевича Пушкина, стоимость которой оценивается в 75 миллионов рублей.

Предмет русского культурного наследия похитила женщина, с которой бизнесмен проживал в доме рядом с набережной Сочи. Приехавшим на вызов полицейским мужчина рассказал, что пропала только ценная рукопись, в протоколе он указал ее стоимость - 75 миллионов рублей.

Эксперты-криминалисты сняли с места отпечатки пальцев воровки и при помощи экспертизы выяснили ее личность. На следующий день полицейские задержали женщину, она оформила явку с повинной. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Комсомольская правда».

Рукопись же вернулась к коллекционеру, который отдал ее на повторную оценку.

Ранее в Нидерландах неизвестные, воспользовавшись карантином из-за коронавируса, из закрытого музея украли картину Ван Гога. Полотно «Весенний сад» было частью временной экспозиции.