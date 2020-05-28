«Повыдирал все в округе»: в Балашихе мужчина вырвал из газона деревья, чтобы припарковаться

На территории ЖК «Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе мужчина с корнем выдернул молодые деревья, которые мешали ему припарковаться. Видео произошедшего было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах хорошо видно, что автомобилист зашел на газон и руками вырывал несколько саженцев вместе с корнем.

«Звезде» удалось связаться с автором ролика Сергеем Шульцовым, который сообщил, что мужчина принципиально паркуется на газонах.

«На своей машине он постоянно паркуется только на газонах даже если рядом есть место, может и на деревья наехать», - отметил он.

Шульцов добавил, что в этот раз автовладелец припарковался вплотную к елке и, возможно, «поцарапал бампер, после чего психанул и пошел повыдирал все в округе».

Также очевидец рассказал, что никакой реакции со стороны водителя на замечания не было, он только кричал в ответ.

На данный момент по факту произошедшего было написано заявление в полицию.