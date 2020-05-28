Посольство РФ прокомментировало вызов посла Нечаева в немецкий МИД

Посольство России в Берлине прокомментировало вызов посла РФ Сергея Нечаева в МИД Германии по делу о «хакерской атаке» на бундестаг.

Нечаева проинформировали о том, что генпрокурор Германии выдал ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, а правительство ЕС в Брюсселе введет в его отношении так называемые «киберсанкции». Бадин подозревается в «хакерской атаке» на парламент Германии в 2015 году.

«Эта история используется для выдвижения в адрес России обвинений в ведении “гибридной войны”, попытках запугать, дестабилизировать и дезинформировать ЕС», - говорится в сообщении на сайте российского посольства.

Отмечается, что вопрос кибербезопасности занимает приоритетное место во внешнеполитической повестке России. В посольстве добавили, что РФ всегда открыта к налаживанию экспертного диалога по данному вопросу.