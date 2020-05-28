Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Корабль для достройки «Северного потока - 2» вышел из порта

Кирилл Васин
15:08 28.05.2020
Мукран является базой проекта.
Корабль для достройки «Северного потока - 2» вышел из порта
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток - 2», вышло из немецкого порта Мукран.

Мукран является базой проекта, в нем хранятся трубы, которые предполагают использовать для строительства газопровода. «Академик Черский» прибыл в порт 8 мая и с тех пор находился там. В Мукран он двигался через Африку, путь составил около трех месяцев.

Через несколько часов после начала движения корабль снова бросил якорь, следует из информации сервиса по отслеживанию движения судов Marine Traffic.

Ранее стало известно, что немецкий регулятор освободил российский газопровод от действия положений директивы Евросоюза. Послабления будут легитимны на территории Германии минимум 20 лет.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1 224 километра каждая по дну Балтийского моря. Его планировали ввести в конце 2019 года, но помешали санкции США. Американцы, активно выступающие против «Северного потока - 2», хотят поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.05.2020, 14:50
Кремль высоко оценил действия властей Москвы в борьбе с коронавирусом
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата27.05.2020, 12:50
БМПТ «Терминатор» готовят к Параду Победы: кадры из ЗВО
Дата27.05.2020, 19:07
75 лет назад: как прошел первый Парад Победы 1945 года
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:38 В стране и мире
Раскрыты детали плана восстановления экономики России
15:24 В стране и мире
В Москве для поездки в непродовольственный магазин понадобится пропуск
15:19 В стране и мире
Посла России вызвали в МИД Германии по делу о «хакерской атаке» на бундестаг
15:16 В стране и мире
В Сочи с 1 июня откроются пляжи при санаториях
15:13 Армия
Видео
В Хакасии построили четыре многоквартирных дома для военных
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
Смертельная битва: сражение крокодилов попало на видео
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.