Корабль для достройки «Северного потока - 2» вышел из порта

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток - 2», вышло из немецкого порта Мукран.

Мукран является базой проекта, в нем хранятся трубы, которые предполагают использовать для строительства газопровода. «Академик Черский» прибыл в порт 8 мая и с тех пор находился там. В Мукран он двигался через Африку, путь составил около трех месяцев.

Через несколько часов после начала движения корабль снова бросил якорь, следует из информации сервиса по отслеживанию движения судов Marine Traffic.

Ранее стало известно, что немецкий регулятор освободил российский газопровод от действия положений директивы Евросоюза. Послабления будут легитимны на территории Германии минимум 20 лет.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1 224 километра каждая по дну Балтийского моря. Его планировали ввести в конце 2019 года, но помешали санкции США. Американцы, активно выступающие против «Северного потока - 2», хотят поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ.