«Очень опрометчиво»: в ЛНР ответили на заявление Кулебы о необходимости «уничтожения» администраций Республик

МИД ЛНР считает заявления главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о необходимости уничтожения руководства ДНР и ЛНР опрометчивыми. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дайнего.

Он подчеркнул, что на переговорах в Минске такие заявления никак не отразятся, но позитивной динамике процесса урегулирования в Донбассе, явно способствовать не будут.

«Такие заявления звучали не один раз, но однако для министра иностранных дел это странно. Переговоры шли и идут. Единственное, это не добавляет никакой положительной динамики, никак не стимулирует украинскую сторону на поиск реальных выходов из этого конфликта», - отметил Владислав Дейнего.

Глава МИД ЛНР призвал своего украинского коллегу перечитать официальные документы, например Резолюцию Совбеза ООН 2202 от 2015.

По мнению Дейнего, незнание международных обязательств Украины - не повод выдавать собственную точку зрения за официальную позицию страны, тем самым дискредитируя президента Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если киевская власть восстановит контроль над прежней границей страны, то «оккупационная администрация» будет уничтожена.