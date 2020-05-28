Вспышка и зарево: падение крупного метеорита в Армении попало на видео
По предварительной информации, никто не пострадал.
© Видео: Ruz Margaryan, YouTube © Фото: Ruz Margaryan, YouTube
На севере Армении упал крупный метеорит. Очевидцы выложили видео в Сеть.
На кадрах видно, как пылающее небесное тело разрезает ночное небо и с большой скоростью несется к земле. После падения метеорита происходит яркая вспышка и зарево.
Падение наблюдали жители Еревана, Масиса, Раздана и других соседних городов. Некоторые местные жители приняли его за салют в честь Дня Первой Республики, который отмечается 28 мая. По предварительной информации, никто не пострадал