Спецборт с московскими врачами приземлился в Ингушетии

Бригада медиков из Москвы прибыла в аэропорт Магас для оказания помощи населению и врачам Ингушетии в борьбе с коронавирусом.

«В аэропорту Магас приземлился спецборт с московскими специалистами, направленными в Ингушетию мэром Москвы Сергеем Собяниным по указанию президента РФ Владимира Путина», - сообщается на правительственном портале региона.

Сообщается, что команда состоит из шести врачей различной специализации: хирурга, пульмонолога, инфекциониста, рентгенолога, анастезиологов-реаниматологов.

Также медики из Москвы привезли необходимые лекарственные препараты, средства защиты, тесты и планшеты для экспресс-диагностики.

На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент РФ Владимир Путин попросил направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин отметил, что, в первую очередь, эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.

В России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968.