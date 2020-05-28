Раскрыты детали плана восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание об объемах финансирования общенационального плана действий по восстановлению экономики страны.

План состоит из девяти разделов и содержит почти 500 мероприятий. Его ключевая цель — повышение реальных доходов россиян, снижение безработицы, обеспечение устойчивого роста экономики за счет современных технологий, развитие рынка труда, экспорта и импортозамещения, говорится в сообщении на сайте правительства.

Меры должны быть реализованы до конца 2021 года. Подготовка плана завершится на этой неделе. Отчет по нему Владимир Путин поручил представить к 1 июня.