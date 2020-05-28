В Москве для поездки в непродовольственный магазин понадобится пропуск

Жителям и гостям столицы для поездки в непродовольственные магазины, которые будут открыты с 1 июня, придется оформить пропуск из категории «на иные цели».

При этом, если магазин находится в шаговой доступности от дома, оформлять пропуск не нужно - будут действовать те же правила, что и для продуктовых магазинов.

Если же торговый пункт находится на удалении и до него нужно ехать на транспорте, придется воспользоваться рабочим пропуском, либо оформить одноразовый. Об этом в эфире Первого канала рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

О том, что с 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, также заработает часть предприятий сферы услуг.