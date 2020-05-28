Посла России вызвали в МИД Германии по делу о «хакерской атаке» на бундестаг

Посла России в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД страны по делу о «хакерской атаке» на бундестаг.

«Российский посол был проинформирован, со ссылкой на ордер на арест против гражданина России Дмитрия Бадина, выданный Генеральным прокурором 5 мая 2020 года, о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе против мистера Бадина», — говорится в сообщении немецкого МИД.

В ведомстве отметили, что у них якобы есть «достоверные доказательства» того, что Бадин в составе хакерской группы ART28 совершил «кибератаку» на немецкий парламент в 2015 году.

Ранее Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в хакерских атаках по всему миру. Среди обвиненных был и Дмитрий Бадин.