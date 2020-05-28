В Сочи с 1 июня откроются пляжи при санаториях

В Краснодарском крае с 1 июня к приему туристов на территории города Сочи готовы 65 пляжей санаториев с медицинской лицензией, заявила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкиниа.

По ее словам, на данный момент готовность пляжных территорий около 90%.

«Завершаются покрасочно-ремонтные работы, арендаторы приобретают новое оборудование. Ведутся работы по подготовке дна, обеспечению безопасности, устанавливаются тревожные кнопки, системы видеосигнализации», - отметила Батяйкиниа.

Однако, она подчеркнула, что пляжи будут доступны только для отдыхающих в санаториях.

«Запуск всех остальных пляжей будет проводиться поэтапно в соответствии с эпидемиологической обстановкой», - цитирует директора ТАСС.

Незадолго до этого в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в связи со смягчением ограничительных мер на территории Краснодарского края, российские туроператоры возобновили бронирование летних туров в Сочи.