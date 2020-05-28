«Научим методам и схемам лечения»: улетающий на помощь коллегам во Владикавказ врач рассказал о предстоящей работе

Основная задача столичных медиков, которые направляются в регионы для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, является обучение схемам и методам лечения, которые были внедрены в ежедневную практику в Москве. Об этом рассказал руководитель филиала ГКБ им. Ворохобова Константин Покровский.

«Я руководитель первой мобильной бригады, которая улетает во Владикавказ. Наша команда окажет помощь и научит коллегам из Северной Осетии и Алании. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным», - подчеркнул он.

Также он добавил, что вместе с бригадой будет доставлен груз средств индивидуальной защиты, лекарственные препараты, которые будут переданы министерству здравоохранения республики.

Для борьбы с коронавирусом Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных медицинских работников в регионы. В частности, в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область.