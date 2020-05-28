Кремль высоко оценил действия властей Москвы в борьбе с коронавирусом

В период пандемии Москва продемонстрировала один из лучших показателей противодействия коронавирусу в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Регион принял на себя самый мощный удар эпидемии и продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействий коронавирусу в мире», - сказал он.

Песков добавил, что Москва является крупнейшим регионом страны и с начала пандемии COVID-19 обстановка в нем была самой сложной.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки и снижением числа заболевших с 1 июня в столице приступают к поэтапному снятию ограничительных мер. Однако период самоизоляции для москвичей продлен до 14 июня.

Всего в столице за время распространения коронавируса были инфицированы 173 497 человек, из которых 71 251 выздоровели, 2 254 - скончались.