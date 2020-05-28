Сроки набора в кадетские училища продлят из-за пандемии COVID-19

Министерство обороны РФ продлит сроки набора в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей продлены сроки предоставления документов до 1 июля, а вступительные испытания будущие воспитанники пройдут в дистанционном формате с 10 июля по 1 августа», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах в форме собеседования пройдут по видеосвязи.

В военном ведомстве подчеркнули, что все необходимые документы могут быть направлены на электронную почту учебных заведений, который указан на сайте образовательных организаций.