Москва направит повторные приглашения иностранным лидерам на Парад Победы

Москва направит повторные приглашения иностранным лидерам посетить Парад Победы на Красной площади, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом заявили в пресс-службе МИД.

Торжества пройдут 24 июня - именно в этот день в 1945 году парад на Красной площади состоялся в первый раз. К празднованию активно готовятся и в войсках.

На юге страны к тренировочным полетам приступили экипажи штурмовиков Су-25 - все боевые построения в воздухе должны выглядеть безупречно. Всего летчикам Южного военного округа предстоит провести десять военных парадов в небе над Волгоградом, Севастополем, Керчью, Новороссийском, Ростовом-на-Дону и другими городами.

Участие в параде уже подтвердили некоторые лидеры иностранных государств - президент Абхазии Аслан Бжания, а также президент Сербии Александр Вучич.