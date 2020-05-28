В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора
О якобы вымогательстве взятки Сергеем Данквертом в российскую полицию сообщил польский предприниматель.
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Представитель польской компании «Млековита», специализирующейся на поставках молочных продуктов, подал заявление в столичное отделение полиции, утверждая, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и другие чиновники ведомства требовали дать им взятку.
Данное сообщение прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, насколько эти сообщения достоверны и соответствуют ли действительности. Представить себе такое весьма сложно», - выразил свою позицию Дмитрий Песков.
Как пишет Интерфакс, в заявлении польского бизнесмена указано, что у руководства его компании вымогали сумму около полумиллиона долларов «за снятие ограничений на поставки продукции компании "Млековита" в РФ».